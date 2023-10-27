Израильские танки были замечены на северной границе Газа, - СМИ

По словам очевидцев, танки были отмечены в районе города Бейт-Ханнун.

Обновлено в 22:45

По данным Haaretz, вооруженные силы Израиля уже пересекли границу и вошли в северную часть сектора Газа. Местные сообщают о движении военной техники ЦАХАЛа.

Война в Израиле

7 октября боевики группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Во время масштабного нападения они расстреливали и угоняли мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

После этого Израиль начал военную операцию против ХАМАС под названием "Железные мечи". ЦАХАЛу удалось выбить боевиков с территории страны. Следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа.

Силы обороны Израиля уже проводили рейды в Сектор Газа, во время которого была ликвидирована группа террористов. При этом в глубь территории ЦАХАЛ не входил.

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