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Израильский город Эйлат подвергся атаке из Йемена

Понедельник 01 апреля 2024 03:33
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Израильский город Эйлат подвергся атаке из Йемена Фото: Эйлат подвергся атаке из Йемена (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Израильский Эйлат подвергся воздушной атаке из Йемена. В городе звучала сирена и были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Сообщается, что на Эйлат летели два беспилотника. Очевидцы сообщили об звуках взрыва. На другом видео заметны несколько машин скорой помощи возле военно-морской базы в курортном городе на Красном море.

Также очевидцы сообщают о дыме в результате атаки.

Израильский город Эйлат подвергся атаке из ЙеменаФото: Эйлат подвергся атаке из Йемена (twitter.com/hezamalasad)

По словам Армии обороны Израиля, в город проникла вражеская воздушная цель, которую военные поразили.

"После сирен, прозвучавших в городе Эйлат и районе Хевел-Эйлот о проникновении вражеского самолета, солдаты ЦАХАЛа обнаружили подозрительную воздушную цель, которая пересекла с востока территорию Израиля. Цель упала в районе Эйлатского залива. Сообщений о пострадавших не поступало, зданию был нанесен незначительный ущерб", - написали ЦАХАЛ.

Война в Израиле

Ранее мы писали, что США представили альтернативный план военной операции в Рафахе, расположенном в южной части Сектора Газа.

Также по информации The Washington Post, США тайно одобрили передачу Израилю бомб и истребителей на миллиарды долларов/

К слову, на днях Израиль ликвидировал заместителя командующего военного крыла ХАМАСа.

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