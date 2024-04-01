Израильский город Эйлат подвергся атаке из Йемена

Израильский Эйлат подвергся воздушной атаке из Йемена. В городе звучала сирена и были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Сообщается, что на Эйлат летели два беспилотника. Очевидцы сообщили об звуках взрыва. На другом видео заметны несколько машин скорой помощи возле военно-морской базы в курортном городе на Красном море.

אמבולנסים הגיעו למקום בו נפל חלק המיירט באילת

צילום: יהודה בן יתח pic.twitter.com/GhmaH9kLlC — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) March 31, 2024

Также очевидцы сообщают о дыме в результате атаки.

Фото: Эйлат подвергся атаке из Йемена (twitter.com/hezamalasad)

По словам Армии обороны Израиля, в город проникла вражеская воздушная цель, которую военные поразили.

"После сирен, прозвучавших в городе Эйлат и районе Хевел-Эйлот о проникновении вражеского самолета, солдаты ЦАХАЛа обнаружили подозрительную воздушную цель, которая пересекла с востока территорию Израиля. Цель упала в районе Эйлатского залива. Сообщений о пострадавших не поступало, зданию был нанесен незначительный ущерб", - написали ЦАХАЛ.