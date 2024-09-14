Израильская армия ударила по военным объектам "Хезболлы" в Ливане

В частности, ЦАХАЛ атаковала в районе Каукабы склад оружия, пусковую установку, из которой ранее выпускали снаряды, а также военные объекты "Хезболлы" в районах Мадждал-Зун, Джиббейн и Блида на юге Ливана.

Кроме того, израильская артиллерия ударила по районам Лаббуне, Рамье, Айта аш-Шаб и Аальма эль-Чаеб на юге Ливана.