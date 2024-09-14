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Израильская армия ударила по военным объектам "Хезболлы" в Ливане

Фото: Израиль снова атаковал военные объекты хуситов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В пятницу, 13 сентября израильская армия нанесла удар по военным объектам террористической группировки "Хезболла" на юге Ливана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В частности, ЦАХАЛ атаковала в районе Каукабы склад оружия, пусковую установку, из которой ранее выпускали снаряды, а также военные объекты "Хезболлы" в районах Мадждал-Зун, Джиббейн и Блида на юге Ливана.

Кроме того, израильская артиллерия ударила по районам Лаббуне, Рамье, Айта аш-Шаб и Аальма эль-Чаеб на юге Ливана.

Напомним, на днях ЦАХАЛ ударил по заводу по производству оружия и командному центру "Хезболлы".

В начале сентября боевики атаковали север Израиля, после чего израильская авиация ударила по пусковым установкам террористов.

Тем временем США объявили обвинения боевикам ХАМАС за нападение 7 октября на Израиль с территории Сектора Газа.

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ИзраильХезболла