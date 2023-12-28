В Израиле собираются сменить главу МИД: кто может стать новым министром

Это связано с соглашением о ротации, подписанным в прошлом году, когда было сформировано правительство.

Коэн, который занимал пост министра иностранных дел с момента принесения присяги нынешнего правительства, сменит Каца на посту министра энергетики на два года, а затем снова сменится на последний год срока полномочий правительства 2026 года.

Оба министра останутся членами кабинета безопасности. Ожидается, что они поменяются ролями 1 января.

Исраэль Кац

Израильский политик и государственный деятель. Министр национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения (с 2022).

Ранее был министром иностранных дел, министром разведки и атомной энергии, членом военно-политического кабинета Израиля, министром сельского хозяйства и сельского развития Израиля и министром транспорта и безопасности дорожного движения.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. Террористы убивали и похищали не только военных, но и гражданских людей. После этого Тель-Авив начал операцию "Железные мечи".

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных, но боевые действия были возобновлены уже 1 декабря из-за, как утверждает Тель-Авив, нарушения условий со стороны террористов.

Между тем Джо Байден утверждает, что Израиль начинает терять мировую поддержку из-за "невыборочных бомбардировок" Сектора Газа. В частности, Генассамблея ООН большинством голосов проголосовала за требование прекращения огня.

Беньямин Нетаньяху уверяет, что международное давление не остановит войну против ХАМАСа.