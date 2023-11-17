В Израиле заявили, что ЦАХАЛ достиг всех целей, поставленных перед операцией в Газе

Он отметил, что в результате наземной операции были уничтожены тысячи террористов, включая высокопоставленных членов руководства ХАМАСа.

"Все цели, поставленные кабинетом безопасности, достигнуты, и, как сказал премьер-министр, это только начало. Мы полны решимости дойти до конца битвы, а конец битвы будет концом ХАМАСа. Мы не остановимся до тех пор, пока не будет уничтожен весь военный и руководящий потенциал ХАМАСа и "Палестинского исламского джихада", - заявил глава Совета нацбезопасности.

Наземная операция Израиля

Израиль уже несколько недель продолжает свою наземную операцию в Секторе Газа. Пока она проходит на севере палестинского анклава.

За это время солдатам Армии обороны Израиля удалось взять под контроль Газу - крупнейший город в Секторе Газа. Также они захватили правительственные здания в городе, в том числе парламент.

Помимо этого министр обороны Израиля Йоав Галлант заявлял, что Армия обороны Израиля завершила захват западной части города Газа и переходит к следующему этапу наземной операции.

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