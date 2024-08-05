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В Израиле заявили об обстреле со стороны Ливана и работе ПВО, есть раненые

Фото: израильские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Израильская противовоздушная оборона работала в ночь на 5 августа из-за фиксации воздушных целей, направлявшихся со стороны Ливана. После работы ПВО на севере страны обнаружили обломки, двое военнослужащих получили ранения в результате атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении израильского военного ведомства говорится, что после прозвучавших недавно в верхней части Галилеи сирен были идентифицированы "многочисленные подозрительные воздушные цели, которые пересекали Ливан".

"Несколько перехватчиков были запущены к целям, и было обнаружено падение вблизи Айелет Ха-Шахар", - говорится в сообщении израильской стороны.

Отмечается, что в результате обстрелов в этом районе офицер и солдат ЦАХАЛ получили ранения средней тяжести. Пострадавшие военнослужащие были госпитализированы.

Кроме того, произошел пожар в этом районе в результате атаки. Экстренные службы гасят пламя.

Обстрелы со стороны Ливана и удары Израиля.

Напомним, между Израилем и Ливаном, где действует поддерживаемая Ираном исламистская группировка "Хезболла", обстрелы происходят не редко. Однако сейчас удары существенно участились, и обострение происходит на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.

Так, например, ранее "Хезболла" взяла на себя ответственность за обстрел территории Израиля 3 августа. А накануне вечером ЦАХАЛ сообщил, что нанес удар по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Перед этим, 27 июля, "Хезболла" нанесла удар по стадиону на Голанских высотах в Израиле, и в результате обстрела погибли более 10 детей, еще более 30 человек были ранены.

Израиль заявил, что атака "Хезболлы" не останется без ответа, и предупредил Ливан о войне, которая может быть "разрушительной".

Также сообщалось, что по данным СМИ, Израиль готовится к многодневной атаке со стороны Ирана и "Хезболлы".

Детальнее о том, как развиваются события на Ближнем Востоке - читайте в материале РБК-Украина.

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