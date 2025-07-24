В Израиле задержали 70-летнюю женщину, которая готовила покушение на Нетаньяху

Личность женщины не раскрывают. Известно, что ее арестовали примерно за две недели до того, как объявить обвинительный акт в Тель-Авивском окружном суде. Подсудимую обвиняют в теракте, несмотря на это, ей изменили меру пресечения на домашний арест с запретом приближаться к зданиям премьер-министра и правительства

Прокуроры считают, что женщина может попытаться осуществить свой план, если будет находиться на свободе. По данным следствия, 70-летняя израильтянка - последняя из задержанных в течение нескольких месяцев по делу о подготовке покушения на Нетаньяху.

Дело тянется с 2024 года, когда нескольких подозреваемых обвинили в подготовке покушений на премьера и ряд других действующих и бывших чиновников.

Правоохранители смогли обнаружить женщину благодаря тому, что в конце июня она рассказала о плане своему другу, активисту "антиправительственного движения". В частности женщина просила его помочь найти ручной противотанковый гранатомет (РПГ), выстрелом из которого планировалось уничтожить премьера.

Кроме этого, обвиняемая попросила этого друга помочь со сбором разведывательных данных относительно расписания, передвижения, местонахождения и охраны премьер-министра. Активист сначала попытался отговорить женщину от ее желания, после чего связался с адвокатом, а тот сообщил правоохранителям.

Прокуроры заявили, что подсудимая готовилась к убийству Нетаньяху, руководствуясь "политическими или идеологическими соображениями" и с "намерением посеять страх" среди населения и чиновников.

"Это деяние предусматривало значительный риск причинения серьезного физического вреда лицу", - заявила прокуратура.