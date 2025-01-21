В Израиле об отставке заявили начальник Генштаба и командующий, отвечающий за Газу

Начальник Генерального штаба Израиля Герци А-Леви и командующий южным фронтом, ответственным за Газу, Ярон Финкельман объявили о своей отставке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NEWSru.co.il.
По данным СМИ, начальник генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви объявил, что подает прошение об увольнении с должности 6 марта 2025 года. Он также заявил, что признал личную ответственность за провал израильской армии 7 октября 2023 года.
"В оставшееся время (на посту начальника генштаба), я завершу расследование и поддержу работу аппарата Армии обороны Израиля по решению проблем безопасности", - говорится в заявлении А-Леви.
По его словам, он уже отправил соответствующие письма министру обороны и премьер-министру Израиля.
Вскоре после заявления А-Леви командующий Южным военным округом ЦАХАЛа генерал-майор Ярон Финкельман также сообщил о своем решении уйти в отставку.
Однако причины такого решения он не назвал. На данный момент точная дата его отставки пока неизвестна.
Напомним, что накануне израильская ультраправая партия Otzma Yehudit вышла из коалиции в знак протеста против соглашения с ХАМАС. В результате в отставку подали министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, министр наследия Амихай Элияху и министр Негева, Галилеи и национальной устойчивости Ицхак Вассерлауф.
На днях Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении заложников и прекращении огня.
Подробнее о том, почему Израиль и ХАМАС подписали соглашение, как долго может быть перемирие и какие есть новые угрозы - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.