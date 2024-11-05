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В Израиле скандал из-за утечки секретной информации, задержан помощник Нетаньяху

Фото: Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Бывший пресс-секретарь премьер-министра Беньямин Нетаньяху задержан по обвинению в "сливе" секретных военных документов журналистам. Это могло поставить под удар переговоры по возвращению заложников, которые сейчас удерживаются ХАМАСом в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как уточняется в решении суда города Ришон ле-Цион, который рассматривает дело, Элиэзер Фельдштейн является одним из четырех идентифицированных подозреваемых, причастных к утечке информации, тогда как остальные трое - сотрудники израильской службы безопасности.

Ситуация со "сливом" побудила лидеров израильской оппозиции публично поставить вопрос о возможной причастности к утечке самого Нетаньяху, хотя канцелярия премьер-министра решительно отвергает такие предположения.

Израильская служба внутренней безопасности и командование армии в сентябре начали отдельные внутренние расследования по утечке информации. Это произошло после того, как отрывки секретных документов появились на страницах британского еженедельника Jewish Chronicle и немецкого таблоида Bild, именно в то время, когда переговоры об освобождении заложников подошли к решающей стадии.

Одно из изданий писало об обнаруженном документе, в котором был описан план по тайному вывозу тогдашнего лидера ХАМАС Яхью Синвара вместе с заложниками в Египет. По данным статьи, этот план предусматривал использование Филадельфийского коридора, проходящего вдоль границы Газа.

Второй материал сообщает о внутренней записке, якобы разосланной руководством ХАМАС, в которой излагалась стратегия Синвара. Эта стратегия заключалась в максимальном затягивании переговоров по освобождению заложников, с целью усложнить их проведение.

Однако израильские журналисты выяснили, что первый «документ» оказался фальшивкой, а так называемая «внутренняя записка» была создана боевиками ХАМАС низкого уровня.

Суд Израиля постановил, что публикация этих документов может нанести "серьезный ущерб государственной безопасности" и поставить под угрозу попытки освободить заложников. 

Переговоры по прекращению войны в секторе Газа

В начале октября 2023 года палестинская группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль с территории Сектора Газа. За первые дни этого конфликта боевики взяли в плен около 250 израильских граждан и военнослужащих. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе.

Впоследствии ХАМАС освободил около 120 заложников, обменяв их на палестинских заключенных.

Недавно президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сисси выступил с инициативой временного прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Его план включает также освобождение четырех заложников, которые до сих пор находятся в Секторе Газа.

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