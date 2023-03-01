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В Израиле одобрили законопроект о смертной казни для террористов в предварительном чтении

Фото: в Израиле одобрили законопроект о смертной казни для террористов в предварительном чтении (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израильский Кнессет поддержал в предварительном чтении законопроект, которым предлагается ввести смертную казнь для террористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента Израиля.

По данным ведомства, сегодня, 1 марта, в ходе голосование предложение о смертной казни поддержали 55 депутатов. Девять - проголосовали против.

Теперь документ направят в профильный комитет Кнессета, где его подготовят к первому чтению.

По информации The Jerusalem Post, на голосовании в знак протеста отсутствовало большинство оппозиции во главе с экс-премьером Яиром Лапидом.

В издании напоминают, что законопроект был одобрен для предварительного голосования, несмотря на заключение генерального прокурора Гали Бахарав-Миары, в котором упоминается о "юридических препятствиях" для рассматривания такого предложения в парламенте.

Арабская фракция Кнессета Хадаш-Тааль уже обнародовала заявление, в котором раскритиковала законопроект. По ее мнению, введение смертной казни "пересекает четкую красную линию в рамках деградации Израиля в полный фашизм".

"Путь отсюда до уничтожения тех, кто бросает вызов режиму, короток.Сегодня это палестинцы, завтра это будут протестующие на улицах. Бен-Гвир (Итамар Бен-Гвир, министр национальной безопасности - ред.) будет легко нажимать на курок, когда дело дойдет до определения террориста", - сказано в заявлении фракции.

В чем суть законопроекта

Согласно тексту документа, тот, кто "намеренно или из безразличия причиняет смерть гражданину Израиля, когда это деяние совершается из расистских побуждений или ненависти к определенной публике... и с целью нанести ущерб государству Израиль и возрождению еврейского народа на его родине", должен быть приговорен к смертной казни и только к ней.

Напомним, ранее стало известно, что палата представителей Беларуси утвердила проект изменений в Уголовный кодекс, который предполагает введение смертной казни за "государственную измену".

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Израиль