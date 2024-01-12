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В Израиле провели испытания новой системы ПВО Spyder AiO: чем она особенная

Фото: в Израиле провели испытания новой системы ЧП Spyder AiO: чем она особенная (rafael.co.il)
Автор: Сергей Пышкин

Израильская компания Rafael провела испытания системы противовоздушной обороны Spyder AiO.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании Rafael.

Особенностью системы является то, что пусковая установка, радиолокационная станция и пункт управления располагаются на одной платформе, что позволило уменьшить количество транспорта в зенитной батарее. В частности, это обеспечило лучшие возможности для развертывания и свертывания системы.

 

Фото: в Израиле провели испытания новой системы ЧП Spyder AiO: чем она особенная (rafael.co.il)

Во время испытаний Spyder AiO продемонстрировал работу всех систем и обеспечил перехват дрона путем прямого попадания. 

"Успех в испытаниях является важной вехой в развитии системы против различных угроз и демонстрирует выдающуюся эффективность системы в перехвате сложных угроз", - отмечает пресс-служба. 

ПВО применяла зенитную ракету Pythone 5, которая разрабатывалась как авиационная ракета воздух-воздух малой дальности с инфракрасной ГСН (головка самонаведения). 

В частности Spyder AiO может использовать ракеты I-Derby с активной ГСН, которая также разрабатывалась как авиационная ракета средней дальности.

Война Израиля с ХАМАС

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в Секторе Газа.

24 ноября между Иерусалимом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных, тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

В частности, в конце прошлого года министр обороны Израиля Бени Ганц предупредил "Хезболлу", что ЦАХАЛ примет меры, чтобы сдвинуть боевиков от границы с Ливаном, если атаки не прекратятся.

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Израиль