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В Израиле перевернулся школьный автобус: пострадали более 30 детей

Фото: в Израиле перевернулся школьный автобус (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На западе Иерусалима перевернулся школьный автобус, пострадали 33 ребенка, их всех доставили в больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Инцидент произошел на перекрестке, когда автобус внезапно перевернулся. Издание отмечает, что были госпитализированы 33 ребенка в возрасте 8-12 лет. О состоянии водителя пока ничего не известно.

"Двое детей получили тяжелые травмы, один находится в состоянии средней тяжести и 30 получили легкие травмы", - говорится в материале.

В полиции сообщили, что сейчас проводится расследование причин аварии.

"Полиция изучает, не привела ли поломка тормозов к потере водителем контроля над автобусом", - добавляет агентство.

 

 

Масштабные ДТП в мире

21 сентября сообщалось, что в Черногории на трассе Цетине-Будвапассажирский автобус упал с обрыва. В результате ДТП погибли по меньшей мере два человека. Среди пострадавших также украинцы.

А 19 сентября рейсовый автобус с 40 пассажирами перевернулся в Австрию. В результате ДТП погиб один человек, также было около 20 пострадавших, среди которых и украинцы.

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Израиль