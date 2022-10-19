RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Израиле министр обороны и лидер оппозиции выступили против помощи Украине вооружением

Фото: Беньямин Нетаньяху, лидер оппозиции (timesofisrael.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Израиле министр обороны Бенни Ганц и лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху заявили о нежелании изменять политику страны в помощи Украине с вооружением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Times Of Israel.

По словам Ганца, Израиль никогда не продавал оружие Украине, однако будет продолжать оказывать гуманитарную помощь.

Как отметил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, Ганц неожиданно отменил разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым без объяснений.

Лидер израильской оппозиции Биньямин Нетаньяху отметил, что он высоко оценивает "рассудительный" подход коалиционного правительства к войне в Украине, подчеркнув принятие Израилем беженцев и другие гуманитарные инициативы. Тем временем его партия сейчас, согласно социологическому опросу, является фаворитом предстоящих парламентских выборов.

"Что касается оружия, всегда существует вероятность - и это случалось снова и снова - что оружие, которое мы поставляем на одном поле боя, окажется в руках иранцев и будет использовано против нас", - добавил лидер оппозиции.

По его словам, он опасается, что это может снова случиться и "осмотрительная" позиция коалиции касаемо отказа Украине "важна". Также он заявил о своей обеспокоенности тем, что полномасштабное вторжение России может стать потенциально всемирным ядерным конфликтом.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев официально попросит Израиль о передаче систем противовоздушной обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильРоссийская Федерация