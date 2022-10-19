В Израиле министр обороны и лидер оппозиции выступили против помощи Украине вооружением

По словам Ганца, Израиль никогда не продавал оружие Украине, однако будет продолжать оказывать гуманитарную помощь.

Как отметил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, Ганц неожиданно отменил разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым без объяснений.

Лидер израильской оппозиции Биньямин Нетаньяху отметил, что он высоко оценивает "рассудительный" подход коалиционного правительства к войне в Украине, подчеркнув принятие Израилем беженцев и другие гуманитарные инициативы. Тем временем его партия сейчас, согласно социологическому опросу, является фаворитом предстоящих парламентских выборов.

"Что касается оружия, всегда существует вероятность - и это случалось снова и снова - что оружие, которое мы поставляем на одном поле боя, окажется в руках иранцев и будет использовано против нас", - добавил лидер оппозиции.

По его словам, он опасается, что это может снова случиться и "осмотрительная" позиция коалиции касаемо отказа Украине "важна". Также он заявил о своей обеспокоенности тем, что полномасштабное вторжение России может стать потенциально всемирным ядерным конфликтом.