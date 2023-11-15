Израиль разрушил здание парламента ХАМАСа в Газе (видео)

В издании отмечают, что солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрушили здание парламента после того, как они сфотографировались там несколько дней назад.

Парламент удалось захватить военным 7-й бронетанковой бригады и пехотной бригады "Голани".

В социальных сетях уже распространяют момент подрыва здания парламента.

Что предшествовало

Напомним, Израиль уже несколько недель продолжает свою наземную операцию в Секторе Газа. Пока она проходит на севере палестинского анклава.

За это время солдатам Армии обороны Израиля удалось взять под контроль Газу - крупнейший город в Секторе Газа. Также они захватили правительственные здания в городе, в том числе парламент.

Несколько дней назад в соцсетях публиковали фото, на котором можно было заметить израильских военных в здании парламента.