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Израиль разрушил 20% тоннелей ХАМАСа под Сектором Газа, - WSJ

Фото: Израиль разрушил 20% тоннелей ХАМАСа под Сектором Газа (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Израиль заявил, что наносит удары по больницам и другим ключевым объектам инфраструктуры для захвата тоннелей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.

По словам израильтян, выведение из строя тоннелей, длина которых достигает 300 миль (почти 483 км), лишит ХАМАС относительно безопасного хранения оружия и боеприпасов, места для укрывания боевиков, командно-контрольных центров для своего руководства и возможности маневрировать территории.

Израиль пытался уничтожить тоннели разными методами: затопить их водой из Средиземного моря, разрушить тоннели с помощью авиаударов и жидкой взрывчатки, обыски с собаками и роботами, уничтожение входов и рейды высококвалифицированных солдат.

Трудно точно оценить уровень разрушения тоннелей, потому что неизвестно, сколько километров тоннелей существует. По оценкам израильских и американских военных, от 20% до 40% тоннелей были повреждены или выведены из строя. Большая часть из них находится на севере сектора Газа.

"У Израиля есть подразделения, специализирующиеся на разминировании тоннелей, но многие из них являются инженерами, наученными разрушать тоннели, а не искать заложников и лидеров ХАМАСа. В частности, для зачистки тоннелей нужно больше войск, отметили чиновники", - заявили американские чиновники. 

"Кроме того, главные военные цели Израиля - уничтожение или захват высших лидеров ХАМАСа и спасение оставшихся 100 заложников - противоречат друг другу", - отметили чиновники США.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила тела пятерых погибших пленных в подземных туннелях ХАМАС на севере Сектора Газы.

К слову, ЦАХАЛ еще больше расширял операции на юге Газы, особенно против подземной инфраструктуры ХАМАСа.

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ИзраильХАМАССектор Газа