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Израиль снова нанес удар по Ливану, - CNN

Фото: Израиль вновь атаковал Ливан ( Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ливанской столице Бейрут прогремел еще один мощный взрыв. Израиль заявил, что нанес новый удар.

Передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Дым поднимается из южных пригородов города, где Израиль недавно нанес ряд ударов", - сообщила съемочная группа CNN.

В то же время армия обороны Израиля заявила, что нанесла "точный" удар по южному району Бейрута Дахие. Согласно заявлению, подробности будет предоставлены позже.

Результаты атаки Израиля по Бейрута днем ранее

Напомним, что в пятницу в результате израильской атаки по тому же району (Дахие) был убит лидер "Хезболлы" Хассан Насралла. Изначально в СМИ была противоречивая информация о его судьбе, однако сегодня группировка подтвердила гибель главаря.

CNN пишет, что Израиль продолжал бомбить южный Бейрут всю ночь на субботу, утверждая, что наносит удары по зданиям в которых хранится оружие для данной военной группировки.

Ранее мы писали, что помимо лидера "Хезболлы" Израиль ликвидировал иранского генерала, заместителя командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана.

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