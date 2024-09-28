Израиль снова нанес удар по Ливану, - CNN

Результаты атаки Израиля по Бейрута днем ранее

Напомним, что в пятницу в результате израильской атаки по тому же району (Дахие) был убит лидер "Хезболлы" Хассан Насралла. Изначально в СМИ была противоречивая информация о его судьбе, однако сегодня группировка подтвердила гибель главаря.

CNN пишет, что Израиль продолжал бомбить южный Бейрут всю ночь на субботу, утверждая, что наносит удары по зданиям в которых хранится оружие для данной военной группировки.

Ранее мы писали, что помимо лидера "Хезболлы" Израиль ликвидировал иранского генерала, заместителя командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана.

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