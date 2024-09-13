Израиль уничтожил иранский ракетный завод в ходе наземной операции в Сирии, - Axios

Первая наземная операция ЦАХАЛ в Сирии за последние годы

По словам трех источников, знакомых с ситуацией, элитное подразделение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) провело в Сирии весьма необычный рейд, уничтожив подземный завод по производству высокоточных ракет. По утверждениям Израиля и США, данное предприятие было построено Ираном.

Axios отмечает, что израильские авиаудары по Сирии усилились после того, как ХАМАС напал на Израиль 7 октября. Однако рейд в воскресенье стал первой наземной операцией, которую ЦАХАЛ провел за последние годы против иранских целей в Сирии.

Уничтожение завода, судя по всему, нанесло значительный удар по усилиям Ирана и "Хезболлы" в вопросе производства высокоточных ракет средней дальности на сирийской территории.

Со слов источников, израильское правительство "хранило необычное молчание" по этому поводу и не взяло на себя ответственность, чтобы не спровоцировать ответные действия со стороны Сирии, Ирана или "Хезболлы".

Что происходило в Сирии перед уничтожением завода

Издание напоминает, что государственные СМИ Сирии, а также оппозиционные организации, сообщили о массированных авиаударах ВВС Израиля в воскресенье вечером, 8 сентября. Они пришлись по нескольким районам западной Сирии, в том числе вблизи города Масьяф, который находится недалеко от границы с Ливаном.

Как сообщали сирийские СМИ, по меньшей мере погибли 16 человек и еще 40 получили ранения. Средства массовой информации осудили авиаудары как "вопиющую агрессию", что в свою очередь также сделали и в МИД Ирана, назвав атаку "преступной".

В среду, 11 сентября, сирийский оппозиционный телеканал и греческий эксперт по Ближнему Востоку Ева Кулуриотис сообщили, что авиаудары были прикрытием для наземной операции ЦАХАЛ в Масьяфе.

В свою очередь, три источника, осведомленные об операции, подтвердили Axios, что элитное подразделение ВВС Израиля "Шальдаг" провело налет и уничтожило объект.

Израиль предупредил США об атаке

Два источника сообщили, что Израиль заранее проинформировал администрацию президента США Джо Байдена о чувствительной операции, и в Америке не возражали против нее. При этом в Белом доме комментариев для агентства не дали.

Как был уничтожен завод

Axios пишет, что спецподразделение Израиля застало врасплох сирийских охранников на объекте и убило нескольких из них во время рейда. Один из источников уточнил, что ни один иранец или боевик "Хезболлы" не пострадал.

По словам еще двух источников, спецназ использовал привезенную с собой взрывчатку, чтобы взорвать подземный объект изнутри, включая сложное оборудование.

Источник Axios добавил, что цель авиаударов заключалась в том, чтобы помешать сирийским военным направить подкрепления в район, где был расположен подземный завод.

Когда был построен завод

Два источника, обладающих непосредственным знанием дела, сообщили Axios, что иранцы начали строительство подземного объекта в сотрудничестве с "Хезболлой" и Сирией в 2018 году после того, как серия израильских авиаударов уничтожила большую часть инфраструктуры по производству иранских ракет в Сирии.

По данным источников, иранцы решили построить подземный завод глубоко внутри горы в Масьяфе, поскольку он был бы непроницаем для авиаударов Израиля.

Источники утверждают, что иранский план заключался в производстве высокоточных ракет на данном защищенном объекте недалеко от границы с Ливаном, чтобы процесс поставки "Хезболле" в Ливане мог осуществляться быстро и с меньшим риском израильских авиаударов.

В свою очередь разведслужбы Израиля обнаружили процесс строительства и следили за ним более пяти лет под кодовым названием "Deep Layer". Израильтяне поняли, что не смогут уничтожить объект авиаударом и им понадобится наземная операция.

По словам одного из источников, израильские военные рассматривали возможность проведения подобной операции по меньшей мере дважды за последние годы, но она не была одобрена из-за высокого риска.