Израиль подвергся новой ракетной атаке из Ирана: раздались взрывы

Армия обороны Израиля запустила ракеты-перехватчики. Сообщается о звуках взрывов. По неподтвержденной информации, зафиксировано падение ракеты на открытой местности в регионе Негева на юге Израиля. Информация о пострадавших не поступала.

Фото: карта тревог в Израиле (t.me/tzevaadom_ru)

Армия обороны Израиля обратилась к гражданам, призвав их оставаться в укрытиях. В ЦАХАЛе предупредили, что ПВО не является герметичной.

"Системы обороны работают над перехватом угрозы. Вам необходимо войти в охраняемую зону и оставаться там до дальнейшего уведомления. Выход из охраняемой зоны возможен только после получения четких указаний. Вы должны продолжать действовать в соответствии с указаниями Командования тыла", - обратились в ЦАХАЛ к гражданам.

Тревога продолжалась около 20 минут, после чего Служба тыла разрешила гражданам покинуть укрытия. По данным 12-го канала, всего по Израилю было запущено около 10 ракет.