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Израиль подвергся новой ракетной атаке из Ирана: раздались взрывы

Фото: Израиль подвергся обстрелу из Ирана (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В ночь на 17 июня Иран запустил новую волну ракет в сторону Израиля. В центральной и южной части страны была активирована сирена ракетной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The The Times of Israel и 12-й канал израильского ТВ.

Армия обороны Израиля запустила ракеты-перехватчики. Сообщается о звуках взрывов. По неподтвержденной информации, зафиксировано падение ракеты на открытой местности в регионе Негева на юге Израиля. Информация о пострадавших не поступала.

Фото: карта тревог в Израиле (t.me/tzevaadom_ru)

Армия обороны Израиля обратилась к гражданам, призвав их оставаться в укрытиях. В ЦАХАЛе предупредили, что ПВО не является герметичной.

"Системы обороны работают над перехватом угрозы. Вам необходимо войти в охраняемую зону и оставаться там до дальнейшего уведомления. Выход из охраняемой зоны возможен только после получения четких указаний. Вы должны продолжать действовать в соответствии с указаниями Командования тыла", - обратились в ЦАХАЛ к гражданам.

Тревога продолжалась около 20 минут, после чего Служба тыла разрешила гражданам покинуть укрытия. По данным 12-го канала, всего по Израилю было запущено около 10 ракет. 

Угрозы Ирана Израилю

Напомним, ранее Корпус стражей исламской революции объявил о запуске новой волны ракет в направлении Израиля. КСИР пригрозил бомбить страну всю ночь до рассвета.

В Иране заявили, что это уже девятая по счету волна комбинированных атак с использованием беспилотников и ракет.

15 июня из-за атак Ирана в Израиле сообщили, что погибли 12 человек, пострадали почти 400.

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