Израиль заявил, что ударил по высокопоставленным командирам ХАМАС в Газе, - Reuters
Израильские военные заявили об успешной нанесении удара по высокопоставленным командирам ХАМАС, действовавшим в командном центре, расположенном в пределах гуманитарной зоны в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Однако не были обнародованы имена ликвидированных командиров ХАМАС.
"Эти террористы непосредственно участвовали в убийстве 7 октября и недавно вели террористическую деятельность", - отметили в ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля).
Сообщается, что целями для удара стали руководители авиационного подразделения ХАМАС и отдела наблюдения и целей.
Израильские военные также подчеркнули, что данные о потерях, опубликованных управляемыми ХАМАС властями в Газе, не соответствуют информации, которой владеет ЦАХАЛ, в частности, учитывая точность боеприпасов и удара.
Война в секторе Газа
Конфликт между Израилем и ХАМАС обострился 7 октября 2023 г., когда ХАМАС совершил массированный ракетный обстрел израильской территории и провел масштабное нападение на гражданские и военные объекты. В результате атак погибли сотни израильтян, что стало самым большим террористическим нападением на Израиль за десятилетие.
Израиль немедленно начал военную ответную операцию в Секторе Газа, направленную на уничтожение инфраструктуры ХАМАС и его руководства. С этого момента боевые действия продолжаются, включая ракетные удары и наземные операции с обеих сторон. Конфликт привел к значительным жертвам среди гражданского населения и вызвал международную обеспокоенность.
В настоящее время Израиль продолжает наносить воздушные удары по целям ХАМАС, включая командные центры и руководителей террористических подразделений. ХАМАС, в свою очередь, ведет ракетные обстрелы израильских городов. Основные боевые действия сосредоточены на территориях сектора Газа.
В то же время, ХАМАС продолжает использовать гуманитарные зоны для прикрытия своих террористических операций, что усложняет ситуацию и вызывает международную обеспокоенность из-за роста числа жертв среди гражданского населения.
Ранее мы сообщали, что 7 сентября ЦАХАЛуничтожил командный пункт ХАМАС на севере Сектора Газа, который размещался в помещении бывшей школы.
Также известно, что после попыток достичь мирного соглашения, происходившего с привлечением США, в начале сентября боевики ХАМАСказнили группу израильских заложников в секторе Газа.
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