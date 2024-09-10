Израиль заявил, что ударил по высокопоставленным командирам ХАМАС в Газе, - Reuters

Израильские военные заявили об успешной нанесении удара по высокопоставленным командирам ХАМАС, действовавшим в командном центре, расположенном в пределах гуманитарной зоны в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Однако не были обнародованы имена ликвидированных командиров ХАМАС.

"Эти террористы непосредственно участвовали в убийстве 7 октября и недавно вели террористическую деятельность", - отметили в ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля).

Сообщается, что целями для удара стали руководители авиационного подразделения ХАМАС и отдела наблюдения и целей.

Израильские военные также подчеркнули, что данные о потерях, опубликованных управляемыми ХАМАС властями в Газе, не соответствуют информации, которой владеет ЦАХАЛ, в частности, учитывая точность боеприпасов и удара.

Война в секторе Газа

Конфликт между Израилем и ХАМАС обострился 7 октября 2023 г., когда ХАМАС совершил массированный ракетный обстрел израильской территории и провел масштабное нападение на гражданские и военные объекты. В результате атак погибли сотни израильтян, что стало самым большим террористическим нападением на Израиль за десятилетие.

Израиль немедленно начал военную ответную операцию в Секторе Газа, направленную на уничтожение инфраструктуры ХАМАС и его руководства. С этого момента боевые действия продолжаются, включая ракетные удары и наземные операции с обеих сторон. Конфликт привел к значительным жертвам среди гражданского населения и вызвал международную обеспокоенность.

В настоящее время Израиль продолжает наносить воздушные удары по целям ХАМАС, включая командные центры и руководителей террористических подразделений. ХАМАС, в свою очередь, ведет ракетные обстрелы израильских городов. Основные боевые действия сосредоточены на территориях сектора Газа.

В то же время, ХАМАС продолжает использовать гуманитарные зоны для прикрытия своих террористических операций, что усложняет ситуацию и вызывает международную обеспокоенность из-за роста числа жертв среди гражданского населения.