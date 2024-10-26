Израиль нанес удары по военным объектам Ирана

В субботу, 26 октября, Израиль начал атаку на Иран в ответ на массированную атаку баллистическими ракетами в начале октября. Страна атакует военные цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios и официальный Telegram Армии обороны Израиля.
В частности, рано утром по местному времени иранское государственное телевидение сообщило о взрывах в нескольких районах страны, включая Тегеран. Следом информацию об атаке изданию Axios подтвердили два осведомленных источника.
Позже, ЦАХАЛ официально подтвердил, что начал ответные меры за иранскую атаку, совершенную в начале октября 2024 года.
"В ответ на многомесячные непрерывные атаки режима в Иране на государство Израиль - прямо сейчас Армия обороны Израиля наносит точные удары по военным целям в Иране", - говорится в сообщении.
Там подчеркнули, что режим в Иране и его прокси в регионе неустанно атакуют Израиль с 7 октября - на семи фронтах, включая прямые атаки с иранской территория.
"Как и любая другая суверенная страна в мире, государство Израиль имеет право и обязанность ответить. Наши оборонительные и наступательные возможности полностью мобилизованы. Мы сделаем все необходимое для защиты государства Израиль и его народа", - резюмировал ЦАХАЛ.
В комментарии NBC News два высокопоставленных арабских чиновника сообщили, что первоначальный удар по Тегерану, вероятно, был нанесен по казармам или офису, а также по складу оружия.
США не принимали участие в военной операции Израиля против Ирана. Об этом написало Reuters со ссылкой на американского чиновника, который говорил на условиях анонимности.
Fox News сообщает, что Белый дом был уведомлен незадолго до того, как Израиль нанес авиаудары по Ирану.
США в последние дни консультировались с Израилем по поводу масштабов и типов целей, по которым будут нанесены удары. Об этом пишет The New York Times.
Также Белый дом отметил, что израильское государство наносит удары в целях самообороны и в ответ на атаку Тегерана.
Напомним, во вторник 1 октября, Иран нанес вторую за год массированную атаку на Израиль. Страна выпустила около 180 баллистических ракет. Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.
Также отметим, что в пятницу, 18 октября, произошла утечка данных об ответной атаке Израиля по Ирану. В частности, в сети начали распространяться документы, датированные 15 и 16 числом этого месяца, которые изначально опубликовал Telegram аккаунт под названием Middle East Spectator.
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