Израиль нанес удары по подземным объектам ХАМАС, где скрывались старшие командиры

По его словам, за последние дни военные нанесли два крупных авиаудара по подземной инфраструктуре ХАМАСа в Секторе Газа.

Хагари добавил, что в одном из них скрывались высокопоставленные командиры ХАМАС, в том числе Ахмед Гандур, командующий бригадой ХАМАС на севере Газы, и Айман Сиам, руководитель ракетной установки ХАМАС.

В другом подземном помещении, по словам Хагари, скрывались высокопоставленные члены политбюро ХАМАСа, в том числе Раухи Муштаха, Эссам ад-Далис и Самех ас-Сирадж.

"ХАМАС пытается скрыть результаты удара", - подчеркнул он.

Хагари также заявил, что он не может более подробно рассказать об ударе, но "можно с уверенностью сказать, что подземелье, где они находились, было очень сильно повреждено".

Ситуация в Секторе Газа

Израиль уже с начала октября продолжает свою операцию против боевиков ХАМАС, которые вторглись на территорию страны, похищали и убивали мирных жителей.

В рамках операции Армии обороны Израиля удалось достичь успехов. 13 ноября министр обороны Израиля Йоав Галлант отчитался о том, что ХАМАС уже перестал контролировать Газу - крупнейший город в Секторе Газа.

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