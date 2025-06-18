Израиль нанес удары по Газе: десятки погибших среди мирных жителей

В среду в результате израильских обстрелов и авиаударов в секторе Газа погибли по меньшей мере 30 человек.

По данным СМИ, среди погибших - жители лагеря беженцев Магази и района Зейтун в центральной и северной частях анклава.

В результате авиаударов по жилым домам там погибли по меньшей мере 14 человек. Еще пятеро в лагере для перемещенных в Хан-Юнисе на юге Газы.

Отдельно издание сообщает, что 11 человек погибли от израильского огня по скоплениям палестинцев, которые ждали грузовики с гуманитарной помощью от ООН. Трагедия произошла вдоль дороги Салахуддин в центральной Газе.

Израильская армия (ЦАХАЛ) заявила, что начала расследование сообщений о жертвах среди гражданских, которые ждали еду.

В то же время военные уверяют, что якобы действия направлены исключительно на уничтожение боевого потенциала ХАМАС и сопровождаются "мерами предосторожности для уменьшения вреда для гражданского населения".

Эти инциденты стали очередными в серии смертельных атак, продолжающихся с момента частичного снятия Израилем блокады сектора Газа.

Ограничения, введенные почти три месяца назад, до сих пор остаются частично действующими, несмотря на ухудшение гуманитарной ситуации.