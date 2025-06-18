Израиль нанес удары по Газе: десятки погибших среди мирных жителей

По меньшей мере десятки погибли за сутки в секторе Газа из-за новых авиаударов и обстрелов Израиля. Часть жертв гражданские, которые ждали гуманитарную помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В среду в результате израильских обстрелов и авиаударов в секторе Газа погибли по меньшей мере 30 человек.
По данным СМИ, среди погибших - жители лагеря беженцев Магази и района Зейтун в центральной и северной частях анклава.
В результате авиаударов по жилым домам там погибли по меньшей мере 14 человек. Еще пятеро в лагере для перемещенных в Хан-Юнисе на юге Газы.
Отдельно издание сообщает, что 11 человек погибли от израильского огня по скоплениям палестинцев, которые ждали грузовики с гуманитарной помощью от ООН. Трагедия произошла вдоль дороги Салахуддин в центральной Газе.
Израильская армия (ЦАХАЛ) заявила, что начала расследование сообщений о жертвах среди гражданских, которые ждали еду.
В то же время военные уверяют, что якобы действия направлены исключительно на уничтожение боевого потенциала ХАМАС и сопровождаются "мерами предосторожности для уменьшения вреда для гражданского населения".
Эти инциденты стали очередными в серии смертельных атак, продолжающихся с момента частичного снятия Израилем блокады сектора Газа.
Ограничения, введенные почти три месяца назад, до сих пор остаются частично действующими, несмотря на ухудшение гуманитарной ситуации.
В январе, накануне вступления Дональда Трампа на пост президента США, Израиль и ХАМАС пришли к согласию о прекращении огня и освобождении заложников.
Впоследствии, когда ХАМАС начал медлить с обменом, Израиль заблокировал доставку гуманитарной помощи в Сектор Газа, а 18 марта возобновил военные действия в Полосе.
Стало известно, что ограничения частично отменены, и гуманитарная помощь жителям региона снова доставляется.
29 мая в Белом доме заявили, что Израиль согласился на проект мирного соглашения Стива Уиткоффа. Теперь решение ожидается от ХАМАС.
Добавим, что сначала Израиль отклонил предложенный новый вариант мирного соглашения.
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