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Израиль нанес удары по Газе: десятки погибших среди мирных жителей

Фото: Израиль нанес удары по Газе (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

По меньшей мере десятки погибли за сутки в секторе Газа из-за новых авиаударов и обстрелов Израиля. Часть жертв гражданские, которые ждали гуманитарную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В среду в результате израильских обстрелов и авиаударов в секторе Газа погибли по меньшей мере 30 человек.

По данным СМИ, среди погибших - жители лагеря беженцев Магази и района Зейтун в центральной и северной частях анклава.

В результате авиаударов по жилым домам там погибли по меньшей мере 14 человек. Еще пятеро в лагере для перемещенных в Хан-Юнисе на юге Газы.

Отдельно издание сообщает, что 11 человек погибли от израильского огня по скоплениям палестинцев, которые ждали грузовики с гуманитарной помощью от ООН. Трагедия произошла вдоль дороги Салахуддин в центральной Газе.

Израильская армия (ЦАХАЛ) заявила, что начала расследование сообщений о жертвах среди гражданских, которые ждали еду.

В то же время военные уверяют, что якобы действия направлены исключительно на уничтожение боевого потенциала ХАМАС и сопровождаются "мерами предосторожности для уменьшения вреда для гражданского населения".

Эти инциденты стали очередными в серии смертельных атак, продолжающихся с момента частичного снятия Израилем блокады сектора Газа.

Ограничения, введенные почти три месяца назад, до сих пор остаются частично действующими, несмотря на ухудшение гуманитарной ситуации.

Переговоры Израиля с ХАМАС

В январе, накануне вступления Дональда Трампа на пост президента США, Израиль и ХАМАС пришли к согласию о прекращении огня и освобождении заложников.

Впоследствии, когда ХАМАС начал медлить с обменом, Израиль заблокировал доставку гуманитарной помощи в Сектор Газа, а 18 марта возобновил военные действия в Полосе.

Стало известно, что ограничения частично отменены, и гуманитарная помощь жителям региона снова доставляется.

29 мая в Белом доме заявили, что Израиль согласился на проект мирного соглашения Стива Уиткоффа. Теперь решение ожидается от ХАМАС.

Добавим, что сначала Израиль отклонил предложенный новый вариант мирного соглашения.

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ИзраильСектор Газа