Израиль нанес масштабные удары по объектам ХАМАС в Секторе Газа: что известно

Как завили в израильском военном ведомстве, сейчас "наносятся масштабные удары по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в Секторе Газа".

Также в ЦАХАЛ рассказали, что после оценки ситуации по состоянию на 02:00 "будут внесены изменения" в оборонительные указания Командования тыла израильской армии. Это предусматривает, в частности, ограничения на работу учебных заведений в израильских населенных пунктах возле Газы

"В рамках изменений территории общин вблизи Сектора Газа изменятся с полной активности на ограниченную деятельность, то есть образовательная деятельность будет запрещена", - рассказали израильские военные.

Иерусалим назвал причину возобновления военной операции в Газе

Израильские СМИ распространили заявление премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Каца с приказом военным "действовать решительно" против ХАМАС на фоне отказа боевиков освободить израильских заложников.

В Офисе Нетаньяху заявили, что группировка ХАМАС "отвергла все полученные предложения" от специального посланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа и других посредников о продлении перемирия.

В своем заявлении, в котором объявляется о ночном ударе по объектам боевиков в Газе, в канцелярии израильского премьера указывается, что атаки направлены на достижение военных целей Израиля, которые заключаются в демонтаже военного и руководящего потенциала ХАМАС и возвращении заложников.

"Отныне Израиль будет действовать против ХАМАС с усилением военной силы", - говорится в сообщении офиса Нетаньяху.

Там также добавили, что планы по возобновлению операций ЦАХАЛа были одобрены на прошлой неделе политическим эшелоном страны.

Израиль предупредил США об атаке в Секторе Газа

Американское издание Axios со ссылкой на неназванных израильских официальных лиц пишет, что официальный Иерусалим заранее проинформировал администрацию президента США Дональда Трампа о сегодняшних ночных ударах ЦАХАЛ в Газе вместе с целями возобновления военных операций в анклаве.

Сообщения в СМИ о жертвах и авиаударах с десятков истребителей

Между тем арабское Al Jazeera сообщает, что в результате израильских авиаударов по Сектору Газа погибли по меньшей мере 20 человек.

באל-ג'זירה טוענים: לפחות 20 הרוגים כתוצאה מתקיפות צה "ל ברצועת עזה pic.twitter.com/H5rVok5u1f - ספיר ליפקין Sapir Lipkin سابير ليبكين (@sapirlipkin) 18 марта 2025 года

Позже Al Jazeera со ссылкой на медиков из Газы рассказало, что количество погибших в результате новых израильских ударов возросло до 59 человек, были ранены 150 человек по всей территории Сектора Газа. Также сообщается, что среди пострадавших несколько детей.

По словам медиков и очевидцев, было поражено три дома в Дейр-эль-Балах в центре Газы, здание в городе Газа и цели в Хан-Юнисе и Рафахе.

Израильская пресса пишет, что в результате атаки десятки целей были поражены, и что в операциях участвуют десятки истребителей.

Перемирие в Секторе Газа и нарушение условий соглашения

Напомним, с 19 января между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС начало действие соглашение о прекращении огня и взаимном обмене заложниками.

На первом этапе запланированы прекращение активных боевых действий и несколько раундов обмена заложниками. Далее Израиль обязался постепенно вывести войска из большей части Сектора Газа, но сохранит контроль за буферной зоной для защиты своих границ. Вместе с тем несмотря на перемирие, в анклаве время от времени случаются случаи активизации боевых действий.

Также РБК-Украина писало, что с февраля между израильской стороной и представителями ХАМАС начались переговоры о второй фазе перемирия в анклаве. Дело в том, что запланированное время начала прекращения огня, которое декларируется соглашением Израиля и ХАМАС истекло. Боевики из палестинской группировки до сих пор не прислали список трех женщин-заложниц, которые должны были быть освобождены позже 19 января.

Добавим, власти Израиля неоднократно предупреждали ХАМАС о возможности возобновления военной операции в Газе, если боевики не согласятся на предложенное американской стороной соглашение о продлении перемирия, и не выполнят его условия.

Около недели назад Израиль прекратил поставки электроэнергии в Сектор Газа, чтобы усилить давление на ХАМАС