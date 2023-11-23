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Израиль утвердил продажу Германии внеатмосферной системы ПРО Arrow 3

Четверг 23 ноября 2023 20:53
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Израиль утвердил продажу Германии внеатмосферной системы ПРО Arrow 3 Фото: Израиль утвердил продажу Германии внеатмосферной системы ПРО Arrow 3 (facebook.com/IsraelMOD)
Автор: Иван Носальский

Израиль завершил процедуру продажи Германии внеатмосферной системы противоракетной обороны Arrow 3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Израиля в Twitter.

Как отметили в ведомстве, генеральный директор Министерства обороны Израиля Эяль Замир сегодня, 23 ноября, подписал контракт на продажу Германии системы ПВО Arrow 3, стоимость которого около 3,6 миллиарда долларов.

Таким образом, сделка между Израилем и Германией о покупке Arrow 3 была завершена.

Планируется, что Германия начнет развертывание Arrow 3 на своей территории в 2025 году.

Arrow 3

Стоит заметить, что Arrow 3 - это наивысший элемент эшелонированной противоракетной обороны у Израиля. Она способна сбивать воздушные цели на высоте более 100 километров.

Такая система предназначена для того, чтобы уничтожать баллистические ракеты.

31 октября стало известно, что Израиль впервые применил Arrow 3 для того, чтобы сбить ракету, которую запустили с территории Йемена.

Более детально об Arrow 3 можете узнать в материале РБК-Украина.

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