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Израиль осудил РФ за встречу с ХАМАС и призвал выгнать террористов из Москвы

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Израиль раскритиковал Россию за сегодняшнюю встречу представителей МИД РФ с лидерами ХАМАС в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя МИД Израиля Лиора Хаята.

"ХАМАС - террористическая организация, хуже, чем ИГИЛ", - написал он. 

Он добавил, что руки высокопоставленных чиновников ХАМАСа запятнаны кровью более 1400 израильтян, которые были убиты, казнены и сожжены, и что они ответственны за похищение более 220 израильтян, включая младенцев, детей, женщин и пожилых людей.

"Израиль рассматривает приглашение высокопоставленных чиновников Хамаса в Москву как неприличный шаг, оказывающий поддержку терроризму и узаконивающий зверства террористов ХАМАСа", - написал Хаят.

Израиль призывает РФ немедленно выгнать лидеров ХАМАСа из Москвы.

Позиция РФ по поводу встречи с представителями ХАМАСа

В МИД России заявили, что якобы обсуждали освобождение заложников в Секторе Газа, эвакуацию российских граждан и других иностранных граждан с представителем ХАМАС, посетившим сегодня Москву.

"В заявлении Министерства, опубликованном российскими информационными агентствами, говорится, что переговоры с Абу Марзуком, членом политбюро ХАМАС, были частью усилий Москвы по обеспечению немедленного освобождения иностранных заложников, удерживаемых в Секторе Газа", - говорится в материале. 

Также российская сторона якобы "подтвердила свою непоколебимую позицию в пользу реализации известных решений международного сообщества", в том числе решения о создании двух государств.

Связь России и ХАМАС

В начале нападения террористов на Израиль президент Владимир Зеленский заявил о том, что Российская Федерация заинтересована в войне между Израилем и ХАМАСом, поскольку это ослабляет мировое единство. В частности, он отметил, что Кремль является одним из тех, кто стоит за нападением боевиков.

К тому же СМИ сообщали, что нападение ХАМАСа "поставило точку" в отношениях между Россией и Израилем. Сегодня в Москву прибыла делегация исламистского движения ХАМАС.

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