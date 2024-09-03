Израиль погрузился в политический кризис: что происходит

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Вечером 1 сентября по всему Израилю вспыхнули протесты. В разных городах страны на улицы вышли до 500 тысяч человек. Протестующие перекрыли ключевые автомагистрали также произошли столкновения с полицией. Несмотря на то, что масштабы протестов падают, эти события являются проявлением крайне напряженной ситуации и глубоких расколов в израильском обществе.

Что вызвало протесты?

Митингующие обвинили правительство и лично премьер-министра Беньямина Нетаньяху в том, что он якобы затягивает заключение соглашения с группировкой ХАМАС о возвращении заложников, что возможно только через соглашение с боевиками о прекращении боевых действий в Секторе Газа.

Непосредственным поводом к протестам стало убийство ХАМАСом шестерых израильских заложников. Их тела обнаружили в тоннеле под городом Рафах на юге Сектора Газа. По словам представителей Армии обороны Израиля, заложников убили незадолго до того, как до них добрались израильские солдаты. По официальным данным, ХАМАС содержит 101 заложника, однако неизвестно, сколько из них остаются в живых. Трое из шести заложников, найденных мертвыми, должны быть освобождены на первом этапе предложения о прекращении огня.

Косвенные переговоры между Израилем, ХАМАСом и посредниками активизировались в начале августа. По большинству пунктов удалось выработать общую позицию, однако остается нерешенным вопрос контроля над Филадельфийским коридором. Это территория между Сектором Газа и Египтом, по которой ХАМАС получает легально или контрабандой все необходимое для продолжения нападений на Израиль.

В знак солидарности с семьями похищенных ХАМАСом израильтян глава Всеизраильской ассоциации профсоюзов ("Гистадрут") Арнон Бар-Давид объявил всеобщую забастовку. К этому шагу накануне призвал Штаб семей похищенных, призывающий к скорейшему заключению соглашения с террористами на любых условиях.

Отметим, что забастовка и протесты не стали общенациональными. Против протестов выступил Форум "Тиква", объединяющий семьи заложников, выступающих против соглашения любой ценой, настаивая на уничтожении ХАМАСа и возвращении заложников военным путем. Форум опубликовал заявление, осудившее забастовку.

2 сентября у министерства главы правительства в Иерусалиме семьи павших солдат провели собственную, менее масштабную демонстрацию за продолжение войны в секторе Газа. Министр финансов и член кабинета безопасности Израиля Бецалель Смотрич обратился к генеральному прокурору с требованием запретить протест.

Среди муниципалитетов, заявивших о полном или частичном участии в забастовке были Тель-Авив, Хайфа, в то же время не присоединились муниципалитеты Иерусалима, Беер-Шевы и Ашкелона.

Суд по трудовым спорам рассмотрел аспекты объявленной Гистадрутом забастовки и принял решение прекратить ее в 14:30 по местному времени. Согласно судебному ордеру, в основе забастовки лежат политические причины, а не экономические. Вместе с тем Штаб семей похищенных призвал приходить на демонстрацию, несмотря на решение суда. Часть бастующих продлила его до конца дня.

Как протесты влияют на политическую ситуацию в Израиле?

Протесты внесли дополнительное смятение в правящую коалицию, которая и так неустойчива.

Вечером 2 сентября Беньямин Нетаньяху выступил на пресс-конференции, чтобы объяснить, почему тормозятся переговоры с ХАМАС. По его словам, для захвата Филадельфийского коридора не было международной и внутренней легитимации. И именно это помешает Израилю вернуться в Филадельфийский коридор, если войска будут выведены оттуда на 42 дня, в течение первого этапа соглашения с ХАМАС, который позволил бы вернуть от 20 до 30 живых заложников.

Реагируя на пресс-конференцию, в Штабе семей похищенных заявили, что его выступление "полно лжи и выдумок". Согласно заявлению, Нетаньяху "доказал, что не намерен возвращать заложников. Таково настоящее содержание его слов, несмотря на всю ложь и выдумки, которые мы услышали сегодня вечером".

Лидер оппозиционной партии "Еш Атид" Яир Лапид заявил, что Нетаньяху волнует не соглашение с ХАМАС и возвращение заложников, а сохранение власти.

Отметим, что ультраправые члены парламентского большинства Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич регулярно угрожают Нетаньяху выйти из коалиции, если соглашение с ХАМАСом будет заключено.

Сам Итамар Бен Гвир, министр национальной безопасности Израиля, 2 сентября подтвердил, что будет использовать свои полномочия, чтобы не допустить заключения соглашения с ХАМАС.

Бени Ганц, лидер оппозиционной партии "Государственный лагерь" и бывший министр обороны, участвовавший в панировании операции в Секторе Газа, написал соцсети Х:

"Поразительно, что человек, боявшийся заходить в Газу и вообще не желавший проводить операцию на юге сектора, сегодня объясняет всей стране, насколько важен один коридор, куда он не хотел заходить".

В то же время, лидер входящей в коалицию ультраортодоксальной партии "ШАС" Арье Дери фактически встал на сторону сторонников быстрой договоренности с ХАМАС. Одновременно лидеры партии пытаются запустить процесс переформатирования правительства, который отстранил бы от власти ультраправые партии, выступающие против соглашения с ХАМАС. Впрочем, эти переговоры пока на начальном этапе.

Что будет с переговорами?

Несмотря на наличие противоречий в самом Израиле, переговоры формально продолжаются. Не только из-за давления части израильского общества, но и благодаря влиянию США на Израиль.

Соглашение с ХАМАС может предотвратить масштабную войну Израиля с ХАМАС. 31 июля, в ответ на очередную атаку, Израиль ликвидировал в Бейруте одного из лидеров "Хезболлы" Фуада Шукра, а в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаила Гания. В ответ на атаки Иран пригрозил отплатить Израилю, однако ответная атака задерживается. Иран может отменить ответ, если Израиль и ХАМАС таки достигнут договоренности.

США как ключевой посредник в переговорах сообщают о прогрессе. Джо Байден 2 сентября сообщил, что "близок" к представлению окончательного соглашения участникам переговоров. Вместе с тем, на вопрос о том, делает ли Нетаньяху достаточно для достижения соглашения, Байден просто ответил: "Нет".

В то же время, ответственный за переговоры ХАМАС Халиль Аль-Хайя заявил, что без отвода войск Израиля из Филадельфийского коридора никакой договоренности не будет.

Пока посредники ищут компромиссный вариант договоренности, Израиль все больше погружается в политический кризис, ставящий под угрозу политическое будущее как самого премьер-министра Нетаньяху, так и стабильность в Израиле в целом.