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Израиль захватил ключевой опорный пункт ХАМАС в секторе Газа

Четверг 09 ноября 2023 11:32
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Израиль захватил ключевой опорный пункт ХАМАС в секторе Газа Фото: Израиль захватил ключевой опорный пункт ХАМАС в секторе Газа (facebook.com/tzahalonline)
Автор: Сергей Пышкин

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) захватила опорный пункт ХАМАСа "Аванпост 17", который расположен на западе Джабалии Сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как утверждает ЦАХАЛ, солдаты боролись с боевиками ХАМАСа и Исламского джихада, которые находились в опорном пункте и подземных ходах района. В ходе боев были уничтожены десятки террористов.

Войска обнаружили много оружия, а также шахту тоннелей, одна из которых была расположена рядом с детским садом и вела к "разветвленному подземному маршруту".

В частности, на "Аванпосте 17" были обнаружены важные планы боевых действий ХАМАСа.

Война в Израиле

7 октября ХАМАС атаковал Израиль. Террористы убивали, а также похищали военных и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Иерусалим со своей стороны начал операцию против террористов.

27 октября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности на Секторе Газа. После этого Вооруженные силы Израиля начали наносить удары по территории.

Согласно данным ЦАХАЛа, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газы.

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Израиль Сектор Газа
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