Израиль в третий раз собирает военный кабинет, чтобы обсудить ответ Ирану

Военный кабинет соберется уже в третий раз за три дня после того, как Иран провел свой обстрел.

Начальник штаба армии Израиля Герци Халеви пообещал, что такая иранская атака на израильскую территорию "будет встречена ответом", но не сообщил никаких подробностей.

При этом министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что он "ведет дипломатическую атаку". Чиновник направил письма 32 странам с просьбой ввести санкции против ракетной программы Ирана и вслед за Вашингтоном признать Корпус стражей исламской революции террористической группировкой.