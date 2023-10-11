Израиль поразил более 450 целей ХАМАСа в секторе Газа

Израильские военные заявили, что третий раз за последние 24 часа продолжают наносить масштабные удары по Сектору Газа. Это уже третий удар по этому району за последние сутки, во время которого ЦАХАЛ поразил более 450 целей.

"Недавно десятки истребителей поразили более 200 целей в Аль-Фуркане", – говорится в сообщении.

Израиль отмечает, что Аль-Фуркан, район на севере сектора Газа, используется как террористический центр ХАМАС.

Война в Израиле

На прошлой неделе боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля и начали расстреливать как военных, так и мирных жителей. В ответ Иерусалим начал атаковать противников на территории сектора Газа, а затем объявил, что переходит в полноценное наступление.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху о связи боевиков ХАМАСа с Российской Федерацией. Он заявил, что у Украины есть информация о том, что Москва оказывает поддержку операциям, которые проводят паластенские боевики.