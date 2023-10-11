RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Израиль поразил более 450 целей ХАМАСа в секторе Газа

Фото: ЦАХАЛ продолжает наносить масштабные удары по Сектору Газа (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние сутки поразила более 450 целей палестинских боевиков (ХАМАС) в районе сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ЦАХАЛ.

Израильские военные заявили, что третий раз за последние 24 часа продолжают наносить масштабные удары по Сектору Газа. Это уже третий удар по этому району за последние сутки, во время которого ЦАХАЛ поразил более 450 целей.

"Недавно десятки истребителей поразили более 200 целей в Аль-Фуркане", – говорится в сообщении.

Израиль отмечает, что Аль-Фуркан, район на севере сектора Газа, используется как террористический центр ХАМАС.

Война в Израиле

На прошлой неделе боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля и начали расстреливать как военных, так и мирных жителей. В ответ Иерусалим начал атаковать противников на территории сектора Газа, а затем объявил, что переходит в полноценное наступление.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху о связи боевиков ХАМАСа с Российской Федерацией. Он заявил, что у Украины есть информация о том, что Москва оказывает поддержку операциям, которые проводят паластенские боевики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИзраиль