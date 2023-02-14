Израиль впервые будет экспортировать нефть в Европу

Израиль впервые в истории экспортирует свою нефть в страны Европы. Она была добыта в месторождении Кариш в восточном Средиземноморье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.
Данное месторождение является флагманским проектом лондонской компании Energean.
"Первая партия нефти за границу была загружена в понедельник с плавучей установки для хранения и разгрузки нефти Energean Power, гигантского судна, используемого для разработки газового месторождения Кариш", - говорится в сообщении.
При этом плавучая установка "Energean" является частью проекта, который был политически противоречивым из-за расположения на некогда спорной морской границе между израильскими и ливанскими водами. При этом добыча нефти там стала возможна после соглашения, заключенного при поддержке США.
Ранее РБК-Украина сообщало, что цены на нефть снизились во вторник, 14 февраля, после того, как правительство США заявило, что выпустит больше сырой нефти из своего Стратегического нефтяного резерва (SPR).
Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует падение мировых цен на нефть в 2023 году на 16,2%. В 2024 году цены упадут еще на 7,1%.
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