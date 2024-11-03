Израиль похитил чиновника Хезболлы в ходе беспрецедентной морской операции

Издание Axios со ссылкой на израильские источники сообщило, что захваченный — Имад Амхаз — отвечал за военно-морские операции Хезболлы.

В правительстве Ливана заявили, что Амхаз был гражданским капитаном судна, и пообещали подать жалобу в Совет Безопасности ООН.

"Неопознанные военные силы провели десантную операцию на пляже Батрун и высадились… недалеко от пляжа, где похитили гражданина Имада Амхаза и… уплыли на катерах в открытое море", — сообщило Национальное информационное агентство Ливана.

"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит действовать везде, где это необходимо для защиты государства Израиль и его граждан", — говорится в заявлении израильского военного представителя.

Министр транспорта Ливана Али Хамие заявил, что похищение Амхаза может быть нарушением резолюции ООН 1701, которая должна регулировать динамику безопасности между Израилем и Ливаном после войны 2006 года.