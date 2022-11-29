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Израиль посетила делегация из Украины для переговоров с представителями ЦАХАЛа, - СМИ

Фото: украинская делегация посетила Израиль (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Израиль для переговоров с представителями Армии обороны страны (ЦАХАЛ) посетила украинская делегация, в ходе которых обсуждались вопросы о противоракетной обороне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на израильского репортера Мориа Асраф Уолберг в Twitter.

По ее словам, в делегацию от Украины входил высокопоставленный офицер ВСУ, а информация о визите была озвучена в редакции в понедельник вечером.

"Делегация из Киева, в том числе высокопоставленный военнослужащий украинской армии, недавно прибыла в Израиль для серии встреч с официальными лицами ЦАХАЛа. Целью официального визита было содействие строительству украинцами систем предупреждения о противоракетной обороне", - говорится в публикации.

Также Уолберг отмечает, что в Израиле визит делегации хотели сохранить в тайне "из-за политической чувствительности по отношению к Москве".

Ранее в ноябре глава Штаба национальной безопасности Израиля заявил о готовности страны предоставить Украине вооружение, если РФ получит баллистические ракеты от Ирана.

Добавим также, что недавно Израиль согласился профинансировать закупку "стратегического оборудования" для Украины на миллионы долларов.

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