RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Израиль отзывает дипломатов из Турции из-за скандального заявления Эрдогана

Фото: министр иностранных дел Израиля Эли Коэн(Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на палестинском митинге в Стамбуле и назвал Израиль "оккупантом" В ответ на это Тель-Авив поручил своим дипломатам выехать из Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Израиля Эли Коэна и Anadolu Ajansı.

Президент Турции заявил, что его страна представит миру Израиль как "военного преступника" и "оккупанта".

По его словам, Турция всегда протягивает руку тем, кто обращается к ней за помощью, и сегодня в этой поддержке нуждается Газа.

Эрдоган заявил, что "объявит Тель-Авив военным преступником по всему миру".

Реакция Израиля

В ответ на такое заявление турецкого лидера глава МИД Израиля отозвал своих дипломатов из Турции.

"На фоне резких заявлений со стороны Турции я распорядился вернуть дипломатических представителей с Турции, чтобы провести переоценку израильско-турецких отношений", - написал он в своем Twitter.

Война в Израиле

7 октября ХАМАС атаковал Израиль. Террористы убивали, а также похищали военных и гражданских. Кроме того, Израиль регулярно обстреливают из Сектора Газа. Иерусалим со своей стороны начал операцию против террористов.

Вчера, 27 октября, представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности в Секторе Газа. После этого Вооруженные силы Израиля начали наносить удары по территории.

Сегодня, 28 октября, стало известно о ликвидации главы воздушной группировки ХАМАС Асема Абу Ракаби. ЦАХАЛ показал видео авиаудара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильСектор ГазаТурция