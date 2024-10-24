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Израиль отложил "месть" Ирану за ракетный обстрел, The Times узнало причину

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Израиль решил отложить "возмездие" Израилю за масштабный ракетный обстрел. Все из-за утечки разведывательных данных Соединенных Штатов Америки (США) с якобы оценкой планов ЦАХАЛа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Как пишет издание, утечка раскрыла разработанные планы Израиля по ответу на масштабный обстрел баллистическими ракетами, которые совершил Иран еще в начале октября. 

Отмечается, что документ с разведывательными данными был обнародован на проиранском Telegram-канале еще в прошлую пятницу. В нем же якобы была оценка США вероятного ответа Израиля, которая была основана на спутниковых снимках и других разведывательных данных.

В частности, в документе упоминались израильские баллистические ракеты воздушного базирования "Золотой горизонт" и "Рокс".  

Обстрел Израиля

1 октября Иран совершил ракетный обстрел по территории Израиля, выпустив около 200 баллистических ракет. Однако атака оказалась малоэффективной и не нанесла существенного ущерба.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении ответить на этот удар, при этом не исключая возможных атак на ключевые нефтяные месторождения или даже ядерные объекты Ирана. В то же время президент США Джо Байден пытается убедить Израиль воздержаться от таких действий, чтобы избежать дальнейшего обострения конфликта.

По данным СМИ, Израиль уже готовится к ответу на иранские обстрелы, и ожидается, что это может произойти до президентских выборов в Соединенных Штатах.

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