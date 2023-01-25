Израиль отклонил запрос США предоставить Украине ПВО Hawk, - Axios

Администрация Байдена обратилась в Израиль с просьбой направить Украине системы ПВО MIM-23 Hawk, снятые с вооружения и отправленные на склады. В израильском Минобороны ответили на запрос США отказом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Как сообщает издание, Израиль отвергал большинство запросов США и Украины предоставить современное оборонное оружие из-за опасений, что такой шаг может создать напряженность в отношениях с Россией и навредить интересам безопасности Израиля в Сирии.

Также в Минобороны Израиля заявили, что системы MIM-23 Hawk пока не в рабочем состоянии из-за длительного хранения без надлежащего обслуживания. Однако израильские официальные лица подчеркнули, что хотя пусковые установки могут быть полностью неисправными, сотни хранящихся в стране ракет-перехватчиков Hawk могут быть отремонтированы и использованы.

Отметим, Израиль приобрел у США систему Hawk в 1960-х годах, чтобы защитить себя от авиаударов Египта и Сирии.