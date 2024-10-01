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Израиль ударил по Дамаску в Сирии, среди погибших известная местная телеведущая, - СМИ

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Израиль нанес удар по Дамаску в Сирии. В результате обстрела погибли три человека, среди которых известная местная телеведущая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как и упоминалось выше, среди погибших известная сирийская телеведущая Сафаа Ахмед. Ее смерть подтвердило главное управление радио и телевидения Сирии. 

Министерство обороны Сирии заявило, что Израиль атаковал Дамаск беспилотниками и самолетами около 2 часов ночи с "направления оккупированных Голанских высот". 

"Наши системы противовоздушной обороны противостояли ракетам и беспилотникам агрессора и сбили большинство из них", - отметили в ведомстве и добавили, что во время атаки ранения получили девять человек

CNN добавляет, что согласно видеороликам, которые попали в сеть, взрыв, во время атаки, произошел рядом со зданием сирийского телекоммуникационного оператора, к западу от военного аэропорта города. Впрочем, пока неизвестно, то ли это место, где погибла Ахмед, поскольку местные СМИ не раскрывали дополнительных подробностей.  

Ситуация на Ближнем Востоке

В течение последних недель выросли перестрелки между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла", которая поддерживает Иран. В субботу, 28 сентября, ЦАХАЛ нанес массированный авиаудар по территории Ливана, в результате которого был убит лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.

Также этой ночью, 1 октября, ЦАХАЛ начал наземные рейды на юге Ливана в рамках операции против "Хезболлы". 

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