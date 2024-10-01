Израиль ударил по Дамаску в Сирии, среди погибших известная местная телеведущая, - СМИ

Как и упоминалось выше, среди погибших известная сирийская телеведущая Сафаа Ахмед. Ее смерть подтвердило главное управление радио и телевидения Сирии.

Министерство обороны Сирии заявило, что Израиль атаковал Дамаск беспилотниками и самолетами около 2 часов ночи с "направления оккупированных Голанских высот".

"Наши системы противовоздушной обороны противостояли ракетам и беспилотникам агрессора и сбили большинство из них", - отметили в ведомстве и добавили, что во время атаки ранения получили девять человек.

CNN добавляет, что согласно видеороликам, которые попали в сеть, взрыв, во время атаки, произошел рядом со зданием сирийского телекоммуникационного оператора, к западу от военного аэропорта города. Впрочем, пока неизвестно, то ли это место, где погибла Ахмед, поскольку местные СМИ не раскрывали дополнительных подробностей.

Ситуация на Ближнем Востоке

В течение последних недель выросли перестрелки между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла", которая поддерживает Иран. В субботу, 28 сентября, ЦАХАЛ нанес массированный авиаудар по территории Ливана, в результате которого был убит лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.

Также этой ночью, 1 октября, ЦАХАЛ начал наземные рейды на юге Ливана в рамках операции против "Хезболлы".