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Израиль ударил по крупнейшему ракетному заводу "Хезболлы"

Иллюстративное фото: Израиль атаковал завод "Хезболлы" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Армия обороны Израиля в четверг, 31 июля, атаковала крупнейший завод "Хезболлы", где производят высокоточные ракеты. Он находится на территории Ливана.

Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post.

Израильская армия сообщила об авиаударах по позициям "Хезболлы" на юге Ливана, вблизи израильской границы, а также по объектам в долине Бекаа — примерно в 100 километрах севернее.

Завод боевиков по производству высокоточных ракет уже подвергался атаке в период обострения боевых действий между Израилем и "Хезболлой" осенью 2024 года. По данным разведки, недавно "Хезболла" начала восстанавливать его, чтобы вновь наладить выпуск высокоточных ракет.

Высокоточные ракеты представляют серьезную угрозу: они чаще обходят систему ПВО Израиля и с большей вероятностью попадают по гражданским и ключевым объектам.

"Любая попытка террористической организации восстановиться, перегруппироваться или угрожать (Израилю - ред.) будет встречена с безжалостной силой", - заявил министр обороны.

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, что Израиль также продолжает боевые действия с боевиками ХАМАС в Секторе Газа.

Недавно ЦАХАЛ объявил ежедневные паузы в боевых действиях. Это необходимо для создания коридоров для доставки гуманитарной помощи в Сектор Газа.

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