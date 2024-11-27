Израиль и "Хезболла": прекратился ли конфликт с началом перемирия и что будет дальше

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Между Израилем и террористической группировкой "Хезболла" 27 ноября в 4:00 по Киеву началось перемирие. Оно должно было бы завершить очередной этап конфликта между обеими сторонами. "Хезболла" начиная с октября прошлого года совершает массированные обстрелы Израиля. Чтобы приостановить эти обстрелы, Израиль начал военную операцию против группировки на юге Ливана.

Соглашение между Израилем и "Хезболлой" предусматривает вывод израильских войск из Ливана в течение 60 дней. В то же время, военные Ливана возьмут под контроль территорию на юге страны, чтобы гарантировать, что "Хезболла" не восстановит там свое присутствие.

Что происходит в зоне боевых действий

Бои и взаимные удары между Израилем и Хезболлой продолжались до последних минут перед перемирием. Однако со временем все же прекратились.

"Со вступлением в силу соглашения о прекращении огня и в соответствии с его положениями ЦАХАЛ продолжает быть готовым на своих позициях в южном Ливане", – заявил арабоязычный представитель Армии обороны Израиля Авихай Адри.

Он также призвал ливанских гражданских лиц пока не возвращаться на юг Ливана, сообщит им "безопасную дату возвращения домой".

Вместе с тем, в час после прекращения огня Reuters засвидетельствовало несколько колонн гражданских автомобилей, следовавших на юг Ливана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом и поблагодарил его за "участие в обеспечении соглашения". Перед одобрением соглашения Израилем Нетаньяху заявил, что "длительность прекращения огня зависит от того, что произойдет в Ливане".

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что прекращение огня является "фундаментальным шагом" к восстановлению стабильности в регионе. Он также подтвердил обязательство своего правительства "усилить присутствие армии на юге" страны.

В разговоре с Al Jazeera министр обороны Ливана Морис Слим сообщил, что правительство намерено выполнять международные резолюции и направить 10 тысяч военных на южную границу страны.

Международная реакция

Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон в совместном заявлении отметили, что прекращение огня защитит Израиль от угрозы поддерживаемых Ираном боевиков "Хезболлы" и создаст условия для "длительного покоя".

Они добавили, что Соединенные Штаты и Франция будут работать, чтобы "обеспечить полную реализацию этой договоренности" и возглавить международные усилия по "наращиванию потенциала" ливанской армии.

Байден приветствовал соглашение как "хорошую новость", а также сказал, что США возглавит новые усилия по обеспечению перемирия между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС в Газе.

Египет также приветствовал прекращение огня как "шаг, который может способствовать началу фазы деэскалации в регионе". МИД страны заявил, что соглашение "должно стать прелюдией к прекращению израильской агрессии в Газе".

Приветствовал перемирие и Китай. "Мы поддерживаем все усилия, направленные на ослабление напряженности и достижения мира, и приветствуем соглашение, достигнутое соответствующими сторонами по прекращению огня", — заявил спикер МИД Мао Нин.

Турция надеется, что режим прекращения огня в Ливане будет постоянным, говорится в заявлении МИД страны. Анкара также готова оказать поддержку для "установки внутреннего мира в Ливане".

Иран, являющийся главным спонсором "Хезболлы", ХАМАСа и других группировок, приветствовал соглашение, в то же время уже привычно обвинив Израиль в "агрессии". Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи также подчеркнул "решительную поддержку Ираном ливанского правительства, нации и сопротивления".

Как перемирие скажется на ситуации в секторе Газа

Параллельно с операцией в Ливане Израиль и дальше ведет боевые действия в Секторе Газа против группировки ХАМАС. Эта операция стала ответом на террористическое нападение ХАМАС 7 октября 2023, в ходе которого было убито более 1200 израильтян и захвачено в заложники еще около 250.

Несколько раундов переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС пока не дали результата. 26 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что деэскалация напряжения в Ливане посредством перемирия "также может помочь нам положить конец конфликту в Газе".

"В частности, ХАМАС будет знать, что не может рассчитывать на открытие других фронтов в войне", - сказал Блинкен.

Со своей стороны, представитель ХАМАС Сами Абу Зухри, реагируя на соглашение между Израилем и "Хезболлой", заявил Reuters, что его организация "ценит" право "Хезболлы" заключить соглашение, защищая свой народ.

Абу Зухри также сообщил, что ХАМАС готов достичь перемирия с Израилем, чтобы прекратить боевые действия в Газе, а также начать возвращение Израилю тех заложников, которые все еще остаются в живых.

Однако накануне одобрения соглашения с "Хезболлой" Беньямин Нетаньяху заявил, что перемирие позволит Израилю "усилить" давление на ХАМАС и сосредоточиться на "иранской угрозе".

Насколько устойчиво будет перемирие, зависит от целого ряда факторов. Это политическая ситуация в самом Ливане, то, как быстро "Хезболла" будет способна восстановить силы, уровень поддержки со стороны Ирана, и, наконец, политика нового президента США Дональда Трампа относительно Ближнего Востока. Пока ни одно из противоречий, приведших к обострению конфликта, не исчезло. Скорее они отложены. По всей вероятности, двухмесячный переходный период окажется лишь временным перерывом, который завершится как раз с обретением Трампом президентских полномочий.

Вероятно, как и в отношении Украины, у Трампа есть собственное видение того, как именно должны быть разрешены многочисленные конфликты на Ближнем Востоке. Активные попытки достичь длительного мира в регионе, которые он предпринимал во время предыдущей каденции, фактически не дали результата. Сегодняшнее перемирие может стать лишь промежуточным этапом перед началом новой войны в Ливане, так как террористы из "Хезболлы" не отказываются от своей основной цели - уничтожения Израиля как такового.