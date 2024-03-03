Израиль и ХАМАС провалили переговоры по освобождению заложников, - СМИ

Израиль и ХАМАС не смогли договориться о соглашении об освобождении заложников. Тель-Авив остался недовольным ответом исламистского движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

По словам неназванного израильского чиновника, Израиль получил ответ от ХАМАС относительно рамок соглашения об освобождении заложников, которое было заключено еще в минувшие выходные в Париже.

В то же время представители исламистского движения отказались удовлетворить требование Тель-Авива относительно списка живых заложников, а также ответа на то, сколько палестинских заключенных Израиль должен отпустить в обмен на каждого освобожденного заложника.

"В связи с неудовлетворительным ответом, Израиль не отправляет сегодня делегацию в Каир, сказал чиновник", - добавило издание.

Война Израиля с ХАМАС

7 октября 2023 года боевики радикального палестинского исламского движения ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. По официальным данным, в первые дни атаки боевики убили 1200 гражданских и солдат, а также похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля начала наземную военную операцию в секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников.

В начале февраля премьер Израиля сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге сектора Газа. Каир со своей стороны пригрозил прекратить ключевой мирный договор с Тель-Авивом, если армия Израиля войдет в Рафах.

На днях в Израиле пригрозили наступлением на Рафах, если ХАМАС не освободит заложников в Рамадан.