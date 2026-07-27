Израиль одобрил развертывание сил стабилизации в Газе, но есть нюанс

Кабинет министров безопасности Израиля одобрил привлечение международных стабилизационных сил в сектор Газа в рамках предложенного мирного плана президента США Дональда Трампа. Контингент должен действовать в районах анклава, не находящихся под военным контролем Израиля, и координировать свои действия с израильской армией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera .

В состав предстоящего контингента могут войти около 200 военных из так называемых "дружественных стран", среди которых упоминаются Уганда и Марокко. В то же время, окончательные сроки развертывания миссии пока не объявлены.

Израиль также определил, что будет иметь право утверждать страны, которые могут направлять своих военных в состав сил.

Часть более широкого плана по будущему Газы

Международные стабилизационные силы являются одним из элементов предложенного плана по будущему сектору Газа.

Документ также предусматривает создание международного "Совета мира" для контроля за вопросами управления и восстановления территории, а также формирование технократического органа – Национального комитета по управлению Газой (NCAG).

Среди других положений плана – разоружение ХАМАС и постепенное выведение израильских войск из сектора.

Ситуация после прекращения огня

Несмотря на достижение договоренностей о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, стороны продолжают обвинять друг друга в нарушениях.

Палестинское Министерство здравоохранения сообщало о гибели более тысячи человек после вступления в силу соглашения и тысячи раненых. Эти данные не могут быть независимо подтверждены всеми сторонами конфликта.

Реакция на создание миссии

Генеральный директор Совета мира Газа Николай Младенов поддержал решение о создании международного контингента.

Он заявил, что развертывание сил является важной частью системы стабилизации Газа, поддержки демилитаризации и перехода к переходной палестинской администрации в рамках NCAG.

В то же время ряд западных стран ранее не выражали готовности присоединиться к предложенному Совету мира. Решение израильского правительства было принято накануне запланированного визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон.