Израиль начал масштабную операцию на Западном берегу и пригрозил снести целый квартал

К операции были привлечены подразделения ЦАХАЛ, служба внутренней безопасности "Шин-Бет", пограничная полиция и представители гражданской администрации. Военные проводят обыски, ищут оружие и инфраструктуру боевиков, а также допрашивают десятки подозреваемых.

По заявлению армии, рейд ограничен территорией, откуда действовали нападавшие. Ожидается, что он продлится несколько дней.

Палестинским жителям районов, где работают израильские силы, разрешат уехать через три определенных пункта. Перед этим они должны пройти допрос и проверку безопасности. Тех, кто вызовет подозрение, могут быть доставлены на дополнительный допрос.

После нападения израильские военные также ограничили передвижение в Хевроне и близлежащих палестинских населенных пунктах.

Нетаньяху грозится уничтожить целый квартал

В пятницу двое нападавших застрелили израильских военных, которые несли службу на контрольно-пропускном пункте на выезде из Хеврона. После этого армия измерила дома, где проживали подозреваемые, для возможного сноса.

Кроме того, военные начали демонтировать сооружения в районе нападения, которые, по утверждению ЦАХАЛ, могли представлять угрозу безопасности.

На видеозаписях с места событий видно, как солдаты предписывают палестинцам в районе Фарш-аль-Хава вблизи Хеврона покинуть дома перед сносом. Вещи жителей загружали на грузовики, а постройки разрушали бульдозерами.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что приказал подготовить снос всего квартала, где жили двое нападающих. Таким образом, меры могут выйти за пределы разрушения только зданий непосредственных участников стрельбы.

Нетаньяху также сообщил о готовящейся к полной изоляции Западного берега. По его словам, ограничения должны действовать в понедельник и вторник как мера безопасности на фоне национальных выборов в Израиле.

Министр финансов Бецалель Смотрич также заявил о начале сноса сооружений, которые израильские власти считают незаконными. Он объяснил это необходимостью сдерживать новые нападения и заставить причастных заплатить за стрельбу.