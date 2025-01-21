Израиль начал контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан

По его словам, цель операции - "искоренение терроризма" в городе Дженине в Палестинской автономии, что на западном берегу реки Иордан. Операция проводится под ЦАХАЛ.

"Это еще один шаг на пути к достижению поставленной нами цели - укрепление безопасности в Иудее и Самарии. Мы действуем систематически и решительно против иранской оси везде, куда она протягивает свои щупальца - в Газе, Ливане, Сирии, Йемене, Иудее и Самарии", - написал он.

Стоит заметить, что эта операция началась после того, как Израиль и группировка ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и обоюдном освобождении заложников

Соглашение Израиля с ХАМАС и освобождение заложников

А уже 19 января оно вступило в силу. В тот же день боевики ХАМАС освободили трех женщин-заложниц, а Израиль должен освободить 90 палестинских заключенных.