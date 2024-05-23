Израиль рассматривает дальнейшие шаги против Норвегии, Ирландии и Испании, - CNN

Министерство иностранных дел Израиля рассматривает дальнейшие дипломатические шаги против Норвегии, Ирландии и Испании после того, как они заявили о своем намерении признать Палестину государством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам источника телеканала, рассматриваемые шаги включают отмену визитов официальных лиц этих стран в Израиль и отмену виз для дипломатов этих стран, что ограничило бы их возможность посещать районы Западного берега, находящиеся под контролем палестинских властей.

Израиль также рассматривает возможность обратиться к Соединенным Штатам, чтобы получить дипломатическую поддержку в предоставлении разъяснений от Норвегии, Ирландии и Испании по поводу их решения.

Кроме того, власти Израиля могут попросить США попытаться убедить другие страны не следовать примеру указанных государств.