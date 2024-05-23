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Израиль рассматривает дальнейшие шаги против Норвегии, Ирландии и Испании, - CNN

Четверг 23 мая 2024 05:15
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Израиль рассматривает дальнейшие шаги против Норвегии, Ирландии и Испании, - CNN Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Министерство иностранных дел Израиля рассматривает дальнейшие дипломатические шаги против Норвегии, Ирландии и Испании после того, как они заявили о своем намерении признать Палестину государством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам источника телеканала, рассматриваемые шаги включают отмену визитов официальных лиц этих стран в Израиль и отмену виз для дипломатов этих стран, что ограничило бы их возможность посещать районы Западного берега, находящиеся под контролем палестинских властей.

Израиль также рассматривает возможность обратиться к Соединенным Штатам, чтобы получить дипломатическую поддержку в предоставлении разъяснений от Норвегии, Ирландии и Испании по поводу их решения.

Кроме того, власти Израиля могут попросить США попытаться убедить другие страны не следовать примеру указанных государств.

Напомним, недавно Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, которая предоставляет Палестине больше "прав и привилегий" как стране-наблюдателю, не являющейся членом, а также призвала Совбез одобрить просьбу Палестины стать 194-м членом ООН.

22 мая правительства Норвегии, Испании и Ирландии решили признать Палестину государством. В ответ Израиль отозвал своих послов из этих стран.

Подробнее о проблеме государства Палестина и о том, принесет ли его признание мир на Ближнем Востоке - в материале РБК-Украина.

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