RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Израиль провел локальные рейды в сектор Газа, - ЦАХАЛ

Фото: Израиль провел локальные рейды в сектор Газа (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сегодня, 13 октября, вошли на территорию сектора Газа в рамках локальных рейдов. Для этого использовалась военная техника.

Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По его словам, в рейдах были задействованы бронетанковые и пехотные войска. Они смогли не дать боевикам ХАМАСа, которые были вооружены противотанковым оружием, проникнуть на территорию Израиля. 

"Силы обнаружили находки, которые могут помочь в поисках пропавших без вести", - добавил Хагари.

Он подчеркнул, что Армия обороны Израиля продолжит прилагать все усилия для того, чтобы выяснить информацию о пропавших без вести и заложниках. 

Согласно данным The Times of Israel, 150-200 человек были взяты в заложники ХАМАСом во время атаки в субботу, 7 октября. К настоящему времени ЦАХАЛ уведомил семьи 120 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа.

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, начали убивать и похищать мирных жителей и военных. 

В ответ ЦАХАЛ объявил операцию против боевиков, в рамках которой наносит удары по местам их дислокации на территории сектора Газа. 

Стоит заметить, что наземную операцию в секторе Газа в Израиле допустили еще 7 октября, когда боевые действия только начались. 

По информации СМИ, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже уведомил президента США Джо Байдена о том, что у его страны нет другого выбора, кроме как войти в сектор Газа для уничтожения боевиков ХАМАС. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИзраильПалестинаСектор Газа