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Израиль продаст Греции противотанковые ракеты на 400 млн долларов

Фото: Израиль продаст Греции противотанковые ракеты (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Израиль подписал соглашение на сумму 400 млн долларов о продаже Греции противотанковых ракет Spike. Сделка заключена всего через несколько дней после соглашения о поставках системы противовоздушной обороны для недавно вступившей в НАТО Финляндии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Spike - это управляемая противотанковая ракета, используемая во многих странах ЕС и НАТО и производимая израильским государственным оборонным подрядчиком Rafael.

"Ракеты Spike укрепят арсенал оперативных средств греческой армии, и мы ожидаем дальнейшего расширения за счет стратегического сотрудничества в ближайшем будущем", - сказал генеральный директор Rafael Йоав Хар-Эвен.

Министр обороны Израиля заявил, что соглашение укрепляет связи между странами.

На прошлой неделе Израиль и Rafael заявили, что поставят Финляндию передовую систему ПВО David's Sling ("Праща Давида") после того, как 4 апреля она официально присоединилась к Организации Североатлантического договора.

Финляндия получит систему обороны, предназначенную для перехвата баллистических и крылатых ракет, за 316 миллионов евро. Это все еще требует одобрения со стороны Соединенных Штатов, которые участвуют в разработке системы.

Присоединение Финляндии, положившее конец семи десятилетиям военного неприсоединения, примерно удваивает длину границы, которую НАТО разделяет с Россией, и укрепляет ее восточный фланг.

Финляндия заявила, что сделка с Израилем значительно повысит ее возможности, а Израиль назвал ее "квантовым скачком" в оборонном сотрудничестве между странами.

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