Израиль прекратил ввоз гуманитарки в Газу после отказа ХАМАСа от "плана Виткоффа"

В ночь на 2 марта власти Израиля закрыли пограничные переходы на границе с сектором Газа и прекратили ввоз гуманитарной помощи после того, как ХАМАС отказался продлить первую фазу соглашения об освобождении заложников.

Это решение было принято после того, как террористическая организация отвергла предложение Израиля по плану специального посланника США Стива Уиткоффа о временном прекращении огня на период Рамадана и Песаха, с последующим освобождением заложников.

Заявление от Офиса премьер-министра Израиля подчеркнуло, что, в контексте завершения первой фазы соглашения и отказа ХАМАС от принятия плана Уиткоффа, Израиль не может позволить продолжение огня без освобождения своих заложников.

Власти Израиля подчеркнули, что если ХАМАС продолжит отказываться от предложенного формата переговоров, это будет иметь серьезные последствия.

В заявлении отмечалось, что Израиль не будет допустить прекращения огня без освобождения заложников, и на фоне этого отказа решение правительства Израиля включало прекращение гуманитарных поставок в Газу.

Отказ ХАМАС от "плана Уиткоффа"

Вечером 1 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал отказ ХАМАС от предложенного плана, заявив, что страна согласилась на план Уиткоффа с целью вернуть своих заложников. В рамках этого плана Израиль обязался на определенное время остановить боевые действия на период Рамадана (с 28 февраля по 29 марта) и Песаха (12-19 апреля).

По условиям соглашения, в первый день прекращения огня половина живых и погибших заложников должны были быть освобождены, а в завершение, если будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня, - остальные заложники, живые и погибшие.

Согласно информации пресс-службы Нетаньяху, израильская сторона выполнила свои обязательства в рамках соглашения, однако ХАМАС нарушил условия и продолжил отказываться от предложения о перемирии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с важным заявлением на заседании правительства 2 марта, разъяснив позицию страны по ситуации в Газе.

Он сообщил, что Израиль приостановил ввоз всех товаров и поставок в сектор Газа после того, как ХАМАС отверг план временного прекращения огня, предложенный спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом.

Нетаньяху отметил, что Израиль решительно настроен на возвращение всех заложников, как живых, так и погибших, несмотря на постоянные нарушения соглашений со стороны ХАМАС.

Премьер подчеркнул, что Израиль согласился на план Виткоффа в надежде продолжить переговоры, однако, поскольку ХАМАС отказывается от дальнейших уступок, страна решила прекратить поставки гуманитарной помощи в Газу.

"Мы ни в коем случае с этим не согласимся. Если ХАМАС продолжит укреплять свои позиции и не освободит наших заложников, будут дальнейшие последствия, и я не буду их здесь подробно описывать", - заявил Нетаньяху.

Также он подчеркнул, что Израиль не нарушает соглашение первой фазы, в отличие от ХАМАСа, который продолжает его нарушать, не желая идти на дальнейшие уступки. Премьер-министр заверил граждан Израиля, что страна не остановится до тех пор, пока все заложники не будут возвращены домой.

В заключение Нетаньяху заявил, что с завершением первой фазы сделки и отказом ХАМАСа от предложенного плана, Израиль примет более жесткие меры, если ситуация не изменится в ближайшее время.