Израиль уведомил о запрете агентства ООН по делам палестинцев из-за причастности к террору

В прошлом месяце израильский парламент принял закон, запрещающий БАПОР работать в Израиле и препятствующий израильским властям сотрудничать с организацией, которая предоставляет помощь и образовательные услуги миллионам палестинцев на Западном берегу и в секторе Газа.

Израиль заявляет, что более 10% сотрудников БАПОР в секторе Газа связаны с террором, и что образовательные учреждения под эгидой организации постоянно разжигают ненависть к Израилю и прославляют террор.

В феврале Армия обороны Израиля раскрыла существование подземного центра обработки данных ХАМАС прямо под штаб-квартирой БАПОР в секторе Газа. Армия обороны Израиля также неоднократно наносила удары по командным центрам ХАМАС и боевикам, скрывающимся в школах БАПОР.

Реакция на решение Израиля

Законопроект встревожил ООН и некоторых западных союзников Израиля, которые опасаются, что он еще больше ухудшит и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в секторе Газа, где Израиль уже год борется с боевиками ХАМАС. Запрет не распространяется на операции на палестинских территориях или где-либо еще.

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон в своем заявлении сказал, что, несмотря на неопровержимые доказательства, "которые мы представили ООН, подчеркивающие, как ХАМАС проник в БАПОР, ООН ничего не сделала для решения этой проблемы".

Законодательство не запрещает напрямую деятельность БАПОР на Западном берегу и в секторе Газа, которые согласно международному праву считаются находящимися за пределами Государства Израиль, но находящимися под израильским контролем.

Однако это серьезно повлияет на его способность работать в этих областях, и среди гуманитарных организаций и многих партнеров Израиля возникла глубокая обеспокоенность.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что деятельность других международных организаций будет расширена и "будут проведены подготовительные работы по прекращению связей с БАПОР и развитию альтернатив БАПОР".