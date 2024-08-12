Израиль усиливает оборону инфраструктуры на фоне иранских угроз, - СМИ

Как сообщается, мэры подготовили сирены на батарейках, спасатели получили спутниковые телефоны, а старомодные транзисторные радиоприемники могут стать спасательным кругом, если людям придется переехать в убежища. В том числе, для экономики страны важно поддержание бесперебойной подачи электроэнергии.

Хотя признаков паники практически нет, Израиль выдержал не один шквал ракет и беспилотников со стороны Ирана и его союзников, но чиновники готовятся к худшему. В частности, создают запасы альтернативного топлива для электростанций на случай перебоев с регулярными поставками.

По словам Тамары Феклер, вице-президента по операциям, логистике и безопасности Israel Electric Corporation (крупнейшего поставщика электроэнергии в стране), после внезапного нападения на Израиль 7 октября со стороны ХАМАС, МЭК построила внутренние оборонительные сооружения на своих электростанциях.

Bloomberg отмечает, что даже кратковременное отключение электроэнергии может затруднить информирование израильской общественности о событиях. Это побудило власть установить резервные дизельные генераторы или литиевые батареи на более чем половине вышек сотовой связи на севере Израиля, включая портовый город Хайфа. В Тель-Авиве десятки вышек подключены к генераторам близлежащих предприятий или муниципальных объектов.

Издание напомнило, что морские газовые вышки также подвергались риску атак. Поэтому в случае полномасштабной войны на севере Израиль будет принимать решение об остановке буровых установок в каждом конкретном случае, что делает маловероятным быстрое полное закрытие.

Власти считают дополнительную осторожность оправданной, поскольку напряженность в отношениях с Ираном и его союзниками растет.