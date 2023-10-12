Израиль показал зверства ХАМАСа на встрече министров обороны стран НАТО, - Reuters

Как рассказали изданию неназванные дипломаты, их ошеломили "видеозаписи зверств ХАМАС без цензуры", которые показал Галант.

"Это было ужасно. Это заставило всех осознать реальность произошедшего", - заявил в комментарии изданию один из западных дипломатов.

При этом другой источник Reuters рассказал о "наглядных и шокирующих кадрах" и охарактеризовал союзников по НАТО как единых в своей поддержке Израиля.

Видео содержит "наглядные элементы" с "некоторым размытием, чтобы защитить достоинство жертв", отметило другое официальное лицо.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАС вторглись в населенные пункты Израиля. Они убивали и похищали военных и местных жителей. Некоторые видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

В ответ Израиль начал свою операцию против боевиков, военные ЦАХАЛа уже ударили по местам их дислокации в секторе Газа.

О том, что министр обороны Израиля примет участие в сегодняшней встрече глав Минобороны стран НАТО, стало известно еще несколько дней назад.