Израиль начал использовать искусственный интеллект для планирования авиаударов, - Bloomberg

Представители израильской армии сказали, что искусственный интеллект обрабатывает большие объемы данных. Его выводы используются для назначения целей для авиаударов.

Для оперативного планирования атак используют другую модель ИИ - Fire Factory. Она формирует свои рекомендации на данных о ранее согласованных решениях военных. Более того, искусственный интеллект может не только подсказать следующую цель для атаки, но и рассчитать нужный боекомплект и составить график ударов.

Bloomberg отмечает, что обе системы контролируют военные. Они проверяют результаты и выводы ИИ, но работа планировщиков таким образом сокращается до нескольких минут.

"То, что раньше занимало часы, теперь занимает минуты и еще несколько минут отводится на проверку человеком. При том же количестве людей мы делаем это гораздо дольше", - сказал полковник ЦАХАЛа.

Издание отмечает, что армия Израиля уже давно внедряет искусственный интеллект для выполнения своих операций. Для анализа берут данные из беспилотников, камер видеонаблюдения, спутниковые снимки и т.п.

При этом немаловажным фактором остается то, что использование искусственного интеллекта армией до сих пор остается вне закона Израиля и на международном уровне.

Позиция Израиля по войне в Украине

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину власти Израиля заявили о якобы своем нейтралитете. Иерусалим не предоставил Украине оружие, но и открыто не поддержал агрессию РФ.

Украина предлагала Израилю выступить посредником в войне, но он отказался.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Израиль. Он заявил, что приглашал израильских премьеров приехать в Украину, но они отказались.

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